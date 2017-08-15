Тьерри Анри: "Эволюция или революция? В игре "Арсенала" застой"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри после матча 1-го тура чемпионата Англии между "канонирами" и "Лестером" (4:3) отметил, что лондонцы не показали надежной игры. По словам француза, он не увидел прогресса по сравнению с прошлым сезоном.

– Если хотите, то можете говорить про эволюцию или революцию, однако для меня это застой, – цитирует Анри The Telegraph. – Я смотрел игру и не знал, что может произойти в следующую минуту. Каждый раз, когда "Лестер" был с мячом, он имели шанс забить. То же самое можно сказать и про "Арсенал". Я видел это уже много раз, поэтому у меня возникает вопрос: "Вы и дальше собираетесь забивать четыре и пропускать три?" В какой-то момент удача отвернется.

Я не увидел в игре "Арсенала" изменений по сравнению с прошлым сезоном. В первом туре "Тоттенхэм" не пропустил голов, "МЮ" не пропустил. Чемпионами становятся обычно те команды, которые не пропускают. Это и нужно исправлять "Арсеналу".