Компани выиграл свой первый матч в Англии в качестве тренера

«Бернли» переиграл «Хаддерсфилд» в первом матче нового сезона в чемпионшипе. Единственный гол на 18-й минуте забил Йен Маатсен.

Для главного тренера «Бернли» Венсана Компани эта игра стала дебютной в качестве тренера в Англии. Ранее он три года работал в «Андерлехте».

В игроцкие годы Компани выступал в Англии с 2008 по 2019 год. Он играл за «Манчестер Сити».