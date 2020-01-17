Сульшер считает, что Рэшфорд не сможет сыграть с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции перед матчем 23-го тура чемпионата Англии против «Ливерпулем» оценил состояние форварда Маркуса Рэшфорда.

22-летний Рэшфорд получил травму в игре Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (1:0).

«Дадим Маркусу любое количество времени для того, чтобы узнать о его состоянии здоровья, — приводит слова Сульшера BBC Sport. — Сегодня он должен пройти обследование и несколько процедур, но я ничего не жду. Думаю, что Рэшфорд не будет готов к встрече с «Ливерпулем», но до матча еще 48 часов, посмотрим».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 19 января на стадионе «Энфилд».

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