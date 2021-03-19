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Сульшер рассказал о травме Рэшфорда

09:14
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о травме нападающего Маркуса Рэшфорда в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (1:0).

«Маркус чувствовал дискомфорт, мы не хотели рисковать его здоровьем. Думаю, все будет в порядке. Надеюсь, что его повреждение не такое серьезное», — цитирует официальный сайт «МЮ» Сульшера.

Рэшфорд был заменен в перерыве матча против «Милана», вместо него на поле появился Поль Погба, который стал автором единственного забитого мяча.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/marcus-rashford-injury-update-from-solskjaer-after-ac-milan-v-man-utd-18-march-2021

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