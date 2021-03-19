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Защитник «Манчестер Юнайтед» Шоу счастлив возвращению в сборную Англии

09:48
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал возвращение в сборную Англии.

«Я ужасно счастлив, попасть в сборную — огромная честь. Меня давно не вызывали, но я всегда хотел вернуться в состав национальной команды. Теперь это произошло, с нетерпением жду начала сбора, чтобы поработать с ребятами», — приводит Goal слова Шоу.

На счету 25-летнего Шоу 8 матчей в составе сборной Англии. В последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в сентябре 2018 года.

В марте сборная Англии сыграет с Сан-Марино (25 марта), Албанией (28 марта) и Польшей (31 марта).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/its-a-massive-honour-shaw-extremely-happy-to-earn-england/16wa96t1r8yhs1jhgbdskfav06

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