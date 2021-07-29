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Сульшер рассказал, что Рэшфорду могут сделать операцию на плече в ближайшие дни

10:13
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии нападающего Маркуса Рэшфорда, которому может потребоваться операция на плече.

«Мы примем решение по поводу Маркуса через несколько дней, у него запланировано обследование. Это будет итоговое решение по поводу того, нужна ли ему операция. Мы примем то решение, которое будет лучше всего для него и для клуба», — приводит Goal слова Сульшера.

В сезоне-2020/21 Рэшфорд провел 57 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, на его счету 21 гол и 15 результативных передач. 23-летний англичанин поехал на Евро-2020 в составе сборной Англии, несмотря на проблемы с плечом. Вместе с национальной командой форвард дошел до финала, где уступил Италии (1:1; 3:4 — по пенальти). В случае если Рэшфорду сделают операцию, футболист пропустит начало сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/man-utd-solskajer-surgery-rashford-fred-maguire-fitness/fe3sw512g78g1m4dklbbyh65h

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Иван Торопцев все материалы автора

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