Сульшер после жеребьевки Кубка Англии пошутил о подогретых шарах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер по итогам жеребьевки Кубка Англии пошутил по поводу «подогрева шаров». По слухам данная процедура использовалась УЕФА для получения нужных сочетаний команд при жеребьевке. «МЮ» второй год подряд сыграет на выезде с «Вулверхэмптоне», в прошлом сезоне «волки» победили со счетом 2:1.

— Мы виним Футбольную ассоциацию за подогретые шары, — цитирует BBC Сульшера. — «Вулверхэмптон» на выезде в прошлом году, «Вулверхэмптон» на выезде сейчас. «МЮ» при мне четвертый раз играет на поле «Вулверхэмптона» и еще ни разу не победил. В прошлом сезоне там проиграл «Ливерпуль», недавно — «Ман Сити».

У них качественная команда, сильный тренер. Нас ждет непростая игра.