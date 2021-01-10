Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 1/32 финала Кубка Англии против «Уотфорда» (1:0).

«Самое важное в Кубке — это то, что вы должны пройти дальше, чтобы все были счастливы. Первые 15-20 минут, я думаю, были самыми яркими в нашей игре. Я думаю, что мы сыграли очень хорошо, создавали моменты. Затем мы позволили им вернуться в игру, но смогли удержать победу.

У игроков был шанс доказать, что они могут сыграть в ближайших играх, а также они смогли поддержать спортивную форму. Все они понадобятся в течение сезона, и это было одна из причин, по которой мы сделали столько изменений в составе», — приводит слова Сульшера BBC Sport.