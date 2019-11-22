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Сульшер — о «Манчестер Юнайтед»: «Я получил лучшую работу в мире»

14:24

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает свою работу лучшей в мире.

— Я получил лучшую работу в мире, — приводит слова Сульшера Goal. — И я уверен, что, если вы работаете в данный момент или находитесь без работы, и вы являетесь тренером, то вы точно хотите работать в «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» после 12 туров занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Сульшер тренирует «красных дьяволов» с декабря 2018-го.

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