Суд обязал Старриджа заплатить 30 тысяч долларов за украденную собаку

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж должен выплатить 30 тысяч долларов человеку, нашедшего его собаку, информирует BBC.

Такое решение вынес суд после того, как карликового шпица по кличке Луччи вернул футболисту музыкант из Лос-Анджелеса Фостер Вашингтон.

Собака была похищена из дома Старриджа в 2019 году. 32-летний футболист опубликовал объявление в социальных сетях с обещанием о вознаграждении в размере 30 тысяч долларов любому, кто найдет животное.

Однако Старридж отказался платить нашедшему собаку музыканту обещанное вознагарждение. Тогда Фостер Вашингтон подал в суд на англичанина и выиграл его.

Старридж в октябре текущего года стал игроком австралийского клуба «Перт Глори». Ранее он выступал за «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Вест Бромвич Альбион» и «Трабзонспор».

За сборную Англии он провел 26 матчей и забил 8 мячей.