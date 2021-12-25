Конте считает, что чемпионат Англии нужно приостановить из-за коронавируса
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что из-за новой волны коронавируса в Англии АПЛ необходимо приостановить.
«В Англии коронавирус достиг невероятного уровня. Многие пытались говорить об этом, но, думаю, что все уже решено. Когда перед тобой стена, ты можешь спорить, доказывать свою позицию и говорить о том, чего бы ты хотел, но это бесполезно. Все решения уже приняты», — цитирует Конте сайт Альфредо Педуллы.
Ранее из-за коронавируса было отменено несколько матчей чемпионата Англии. «Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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