Стюарт Пирс: «Мы хотим, чтобы Лингард был в «Вест Хэме»

Ассистент главного тренера «Вест Хэма» Стюарт Пирс поделился мнением о возможном переходе Джесси Лингарда из «Манчестер Юнайтед».

«Мы хотим, чтобы Джесси был с нами."Вест Хэм» хотел бы его подписать, в этом нет никаких сомнений. Это не секрет. Теперь все зависит от «МЮ», — приводит слова Пирса TalkSport.

Лингард провел вторую часть сезона-2020/21 в «Вест Хэме», забив 9 голов и сделав 5 результативных передач в 16 матчей.