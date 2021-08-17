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Стюарт Пирс: «Мы хотим, чтобы Лингард был в «Вест Хэме»

00:21
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Ассистент главного тренера «Вест Хэма» Стюарт Пирс поделился мнением о возможном переходе Джесси Лингарда из «Манчестер Юнайтед».

«Мы хотим, чтобы Джесси был с нами."Вест Хэм» хотел бы его подписать, в этом нет никаких сомнений. Это не секрет. Теперь все зависит от «МЮ», — приводит слова Пирса TalkSport.

Лингард провел вторую часть сезона-2020/21 в «Вест Хэме», забив 9 голов и сделав 5 результативных передач в 16 матчей.

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Сергей Разин все материалы автора

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