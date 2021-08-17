Стюарт Пирс: «Мы хотим, чтобы Лингард был в «Вест Хэме»
00:21
Ассистент главного тренера «Вест Хэма» Стюарт Пирс поделился мнением о возможном переходе Джесси Лингарда из «Манчестер Юнайтед».
«Мы хотим, чтобы Джесси был с нами."Вест Хэм» хотел бы его подписать, в этом нет никаких сомнений. Это не секрет. Теперь все зависит от «МЮ», — приводит слова Пирса TalkSport.
Лингард провел вторую часть сезона-2020/21 в «Вест Хэме», забив 9 голов и сделав 5 результативных передач в 16 матчей.
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