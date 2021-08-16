38-летний Ягелка подпишет краткосрочный контракт с «Дерби Каунти»

«Дерби Каунти», который испытывает проблемы с составом из-за финансовых проблем, договорился подписать краткосрочный контракт с бывшим защитником сборной Англии Филом Ягелкой. Клуб рассчитывает заявить 38-летнего ветерана до среды, когда команде предстоит провести матч против «Халла» в чемпионшипе, сообщает Sky Sports.

В сезоне-2020/21 Ягелка провел 12 матчей за «Шеффилд Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Всего на счету 38-летнего англичанина 20 голов и 5 результативных передач в 276 матчах за «клинков».