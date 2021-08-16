Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

38-летний Ягелка подпишет краткосрочный контракт с «Дерби Каунти»

16 августа 2021, 23:54
Теги:

«Дерби Каунти», который испытывает проблемы с составом из-за финансовых проблем, договорился подписать краткосрочный контракт с бывшим защитником сборной Англии Филом Ягелкой. Клуб рассчитывает заявить 38-летнего ветерана до среды, когда команде предстоит провести матч против «Халла» в чемпионшипе, сообщает Sky Sports.

В сезоне-2020/21 Ягелка провел 12 матчей за «Шеффилд Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Всего на счету 38-летнего англичанина 20 голов и 5 результативных передач в 276 матчах за «клинков».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Политолог назвал бегство США из Афганистана уроком для Украины
Фото: Как погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов 15 августа
Вывезли в лес: женщина заявила о групповом изнасиловании в Москве
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд