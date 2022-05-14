Старридж считает, что «Ливерпуль» обыграет «Челси» в финале Кубка Англии

Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж рассказал об ожиданиях от матча команды с «Челси» в Кубка Англии.

Финальная игра пройдет сегодня, 14 мая, на «Уэмбли».

«Проснулся с чувством, что «Ливерпуль» сегодня доведет работу до конца. «Челси» вызывает огромное уважения, они могут выиграть. Ставлю на гол Садио Мане», — написал Старридж в социальных сетях.

В этом сезоне 33-летний сенегальский футболист провел 33 матча в АПЛ, забив 15 голов и сделав 2 очка.