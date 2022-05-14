В субботу, 14 мая, «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в финальном матче Кубка Англии на «Уэмбли». Начало — в 18:45 по московскому времени.

В 1/8 финала «Челси» обыграл «Кристал Пэлас», уверенно выиграв со счетом 2:0. «Ливерпуль» переиграл «Манчестер Сити» (3:2).

Команды в текущем сезоне также встречались в финале Кубка английской лиги. Основное время матча завершилось вничью. В серии пенальти победу одержал «Ливерпуль».

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