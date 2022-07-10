В Сети появилось изображение выездной формы «Ливерпуля» на новый сезон

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение гостевого комплекта формы «Ливерпуля» на сезон-2022/23.

Форма выполнена в белом цвете с узором в виде зеленых и черных полос.

Изображение выездной формы Ливерпуля на сезон-2022/23. Footyheadlines

«Ливерпуль» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате Англии и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.