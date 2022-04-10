Салах заявил, что хочет выиграть 4 трофея с «Ливерпулем» в этом сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хочет в этом сезоне выиграть со своей командой все трофеи, на которые претендует.

«Мне бы хотелось, чтобы мы выиграли все 4 трофея в этом сезоне. Нам еще никогда этого не удавалось, но в этом сезоне мы близки к такому достижению и находимся в отличной форме. У нас 10 побед подряд в АПЛ, мы на хорошем ходу и, надеюсь, сможем выиграть у «Манчестер Сити».

Мы просто наслаждаемся нынешней ситуацией. Нельзя чувствовать давление, нужно наслаждаться моментом и попытаться выиграть все», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Салаха.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 1 очко. Сегодня, 10 апреля лидеры сыграют между собой, начало матча — в 18.30 (мск).

Также «Ливерпулю» предстоит игра с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии, которая пройдет 16 апреля, а 13 апреля мерсисайдцы проведут ответную встречу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». В первом матче «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:1.

27 февраля «Ливерпуль» обыграл «Челси» (0:0; 11:10 — по пенальти) в финале Кубка английской лиги и завоевал первый для себя трофей в сезоне-2021/22.