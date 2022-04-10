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Сегодня, 09:58

Салах заявил, что хочет выиграть 4 трофея с «Ливерпулем» в этом сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хочет в этом сезоне выиграть со своей командой все трофеи, на которые претендует.

«Мне бы хотелось, чтобы мы выиграли все 4 трофея в этом сезоне. Нам еще никогда этого не удавалось, но в этом сезоне мы близки к такому достижению и находимся в отличной форме. У нас 10 побед подряд в АПЛ, мы на хорошем ходу и, надеюсь, сможем выиграть у «Манчестер Сити».
Мы просто наслаждаемся нынешней ситуацией. Нельзя чувствовать давление, нужно наслаждаться моментом и попытаться выиграть все», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Салаха.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 1 очко. Сегодня, 10 апреля лидеры сыграют между собой, начало матча — в 18.30 (мск).

Также «Ливерпулю» предстоит игра с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии, которая пройдет 16 апреля, а 13 апреля мерсисайдцы проведут ответную встречу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». В первом матче «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:1.

27 февраля «Ливерпуль» обыграл «Челси» (0:0; 11:10 — по пенальти) в финале Кубка английской лиги и завоевал первый для себя трофей в сезоне-2021/22.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/mohamed-salah-we-have-enjoy-situation-and-go-everything

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
12
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
13
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
14
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
15
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 1 : 0
9.04 14:30
Эвертон – МЮ
 1 : 0
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
 1 : 2
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 0 : 6
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 0 : 3
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 0 : 4
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
 - : -
10.04 18:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 19 1 7
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