Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустил матч 31-го тура чемпионата Англии с «Лестером» из-за симптомов гриппа, информирует сайт «МЮ».

37-летний португалец по этой причине пропустил вчерашнюю тренировку команды. Как отмечается, сегодня ему уже лучше.

Роналду в этом сезоне провел 24 матча в АПЛ, в котором забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.