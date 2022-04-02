Гвардиола: «Манчестер Сити» приехал за победой и добился ее»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (2:0).

«Манчестер Сити» приехал за победой и добился ее. После паузы на матчи сборных никогда не знаешь, что может произойти.

Забить гол на пятой минуте было важно, но впереди оставалось еще 85 минут. Во втором тайме соперник больше давил и действовал агрессивнее. И наша ситуация осложнялась тем, что мы не забили третий мяч.

Здорово претендовать на титул, именно в таком положении ты и хочешь быть в апреле и мае. Вот за что мы боролись последние 10-11 месяцев», — отметил испанец в интервью Sky Sports.