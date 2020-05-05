Спортивный подвиг. Легендарный матч Берта Траутманна

Голкипер «Манчестер Сити» Берт Траутманн в 1956 году был признан «Футболистом года» в Англии. Он вошел в футбольный фольклор туманного Альбиона после финала Кубка Англии 1956 года.

Тогда за 15 минут до конца игры немец получил тяжелую травму в результате столкновения с игроком «Бирмингема» Питером Мерфи, но мужественно доиграл матч и помог «Сити» отстоять победный счет 3:1. Рентген сделанный, заметьте, только через три дня после матча показал, что у Траутманна были вывихнуты пять позвонков, причем второй шейный позвонок был сломан, а на его место встал третий. Только это предотвратило полный паралич и, возможно, смерть спортсмена.