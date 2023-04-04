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Сегодня, 12:37

Спортдир «Манчестер Юнайтед»: «Люк Шоу вырос в одного из лучших защитников в мире»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал подписание нового контракта с защитником Люком Шоу.

«Люк — очень важный игрок для команды и вырос в одного из лучших защитников в мире. Он проработал в клубе почти десять лет и прекрасно осознает наши стремления к успеху, а также тяжелую работу, самоотдачу и высокие стандарты, необходимые для достижения. Он добавил лидерские качества к своим другим выдающимся способностям, и мы все с нетерпением ждем возможности увидеть его в футболке «Манчестер Юнайтед» в ближайшие годы», — приводит слова Мерто пресс-служба клуба.

27-летний игрок с 2014 года провел 249 матчей за «МЮ», забил 4 гола и отдал 28 результативных передач.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
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Люк Шоу — о новом контракте с «МЮ»: «Я очень вырос здесь и как человек, и как игрок»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 МЮ 27 15 5 7 41-37 50
4
 Тоттенхэм 29 15 5 9 53-41 50
5
 Ньюкасл 27 13 11 3 41-19 50
6
 Брайтон 26 12 7 7 49-34 43
7
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
8
 Ливерпуль 27 12 6 9 48-33 42
9
 Астон Вилла 28 12 5 11 37-39 41
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 28 10 8 10 29-30 38
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
14
 Нот. Форест 28 6 9 13 23-50 27
15
 Борнмут 28 7 6 15 27-55 27
16
 Лидс 28 6 8 14 36-48 26
17
 Эвертон 29 6 9 14 23-41 27
18
 Лестер 28 7 4 17 39-49 25
19
 Вест Хэм 27 7 6 14 25-34 27
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 1
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 4 : 2
1.03 22:45
Арсенал – Эвертон
 4 : 0
1.03 23:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
15.03 22:30
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 2
4.04 21:45
Борнмут – Брайтон
 - : -
4.04 21:45
Лидс – Нот. Форест
 - : -
4.04 21:45
Лестер – Астон Вилла
 - : -
5.04 22:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 22
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 17
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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