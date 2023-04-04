Спортдир «Манчестер Юнайтед»: «Люк Шоу вырос в одного из лучших защитников в мире»

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал подписание нового контракта с защитником Люком Шоу.

«Люк — очень важный игрок для команды и вырос в одного из лучших защитников в мире. Он проработал в клубе почти десять лет и прекрасно осознает наши стремления к успеху, а также тяжелую работу, самоотдачу и высокие стандарты, необходимые для достижения. Он добавил лидерские качества к своим другим выдающимся способностям, и мы все с нетерпением ждем возможности увидеть его в футболке «Манчестер Юнайтед» в ближайшие годы», — приводит слова Мерто пресс-служба клуба.

27-летний игрок с 2014 года провел 249 матчей за «МЮ», забил 4 гола и отдал 28 результативных передач.