Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сон Хын Мин: «Победа над «Ман Сити» перед перерывом очень важна для нашей уверенности»

2 февраля 2020, 23:18
Теги:

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подвел итоги матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:0).

— «Манчестер Сити был хорош и отлично сыграл в первом тайме, — цитирует форварда Sky Sports. — Нам пришлось защищаться всем вместе, но во втором тайме мы вышли сильными.

Победа перед зимним перерывом была очень важна для нашей уверенности. Болельщики были так счастливы, как и игроки после игры.

Бергвайн забил потрясающий гол и хорошо поработал сегодня. У него было много эмоций, потому что это был его первый гол. Я так счастлив, что Стевен забил в своем дебютном матче. Это было вполне заслуженно.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир