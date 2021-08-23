Сол Кэмпбелл заявил о готовности возглавить «Арсенал»

Экс-защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл изъявил желание возглавить «канониров».

«Сейчас тяжело смотреть на игру «Арсенала», очень тяжело. Да, клуб потратил много денег, больше всего на данный момент в Англии, но проблема в качестве, последовательности, опыте. Мы всегда ищем потенциал и перспективу, но иногда ведь хочется мгновенного гарантированного успеха.

Что может помочь «Арсеналу»? Им мог бы помочь я. Просто дайте мне работу, и я помогу им! Я расскажу игрокам, как выйти из-под прессинга двух игроков «Брентфорда», — цитирует Кэмпбелла talkSPORT.

Команда сейчас идет на 19-м месте в чемпионате Англии с двумя поражениями в пассиве в двух сыгранных поединках.