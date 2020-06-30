Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера «Саутенда»

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера клуба «Саутенд Юнайтед», сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 45-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Кэмпбелл возглавил «Саутенд» в октябре прошлого года. Под его руководством команда заняла предпоследнее, 22-е место в турнирной таблице третьего дивизиона чемпионата страны (League 1), сезон которого был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.