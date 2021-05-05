Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сол Кэмпбелл может возглавить молодежную сборную Англии

09:05
Теги:

Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл может возглавить молодежную сборную Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 46-летний англичанин подал заявку на замену Эйди Бутройда в национальной команде U-21.

Кэмпбелл начал свою тренерскую карьеру ассистентом главного тренера сборной Тринидада и Тобаго в 2017 году. Также он возглавлял «Маклсфилд Таун» и «Саутенд Юнайтед», который покинул в июне 2020 года.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Кайперс ошибся с пенальти, но правильно удалил Ди Марию
Врач рассказал о способах профилактики болезней почек
Зашли погреться: подробности гибели подростков при пожаре в Ленобласти
Врала ли Елена Проклова в скандальном интервью

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд