Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл может возглавить молодежную сборную Англии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 46-летний англичанин подал заявку на замену Эйди Бутройда в национальной команде U-21.

Кэмпбелл начал свою тренерскую карьеру ассистентом главного тренера сборной Тринидада и Тобаго в 2017 году. Также он возглавлял «Маклсфилд Таун» и «Саутенд Юнайтед», который покинул в июне 2020 года.