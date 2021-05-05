«Манчестер Юнайтед» предложит 90 миллионов фунтов за Кейна
08:37
«Манчестер Юнайтед» претендует на нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает The Sun.
По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить за 27-летнего англичанина 90 миллионов фунтов. Сообщается, что сам футболист согласен на переход.
В сезоне-2020/21 Кейн провел 45 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 31 гол и 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 108 миллионов фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/14851405/man-utd-transfer-harry-kane-tottenham-fans-protest/
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