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«Лестер» ведет переговоры по трансферу защитника «Аталанты» Гозенса

09:27
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«Лестер» ведет переговоры по трансферу защитника «Аталанты» Робина Гозенса, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «лисы» предлагают за 26-летнего немца 25 миллионов евро и дополнительные выплаты в виде бонусов. Сообщается, что «Аталанта» хочет выручить за футболиста около 35-40 миллионов евро. Игроком также интересуются «Ювентус» и «Интер».

В сезоне-2020/21 Гозенс провел 39 матчей за «Аталанту», на его счету 11 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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