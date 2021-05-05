«Лестер» ведет переговоры по трансферу защитника «Аталанты» Гозенса
«Лестер» ведет переговоры по трансферу защитника «Аталанты» Робина Гозенса, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «лисы» предлагают за 26-летнего немца 25 миллионов евро и дополнительные выплаты в виде бонусов. Сообщается, что «Аталанта» хочет выручить за футболиста около 35-40 миллионов евро. Игроком также интересуются «Ювентус» и «Интер».
#Leicester are working to sign Robin #Gosens. Offered € 25M + add-ons to #Atalanta (ask € 35/40M to sell him) for the left fullback. For him ready 5-years contract, but #Juventus and #Inter have also shown interest. #transfers #LCFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) May 5, 2021
В сезоне-2020/21 Гозенс провел 39 матчей за «Аталанту», на его счету 11 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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