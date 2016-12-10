Снодграсс извинился за пенальти, признавшись, что "нырял"

Полузащитник "Халл Сити" Роберт Снодграсс принес извинения за назначенный за фол на нем пенальти в матче 15-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (3:3). Шотландец признал, что просто воспользовался ситуацией.
"Извините. На мой взгляд, там не было никакого пенальти. Но я понимал, что защитник пойдет в подкат, и попытался этим воспользоваться", – написал в своем твиттере Снодграсс.
Apologies from my end it was never a penalty, but genuinely thought defender was going to slide, so tried to ride the tackle🙌– Robert snodgrass (@robsnodgrass7) 10 декабря 2016 г.
Robert Snodgrass' dive to cheat a goal for Hull. #CPFC pic.twitter.com/XnYAKP9DZB– Crystal Palace News (@CpfcNews_) 10 декабря 2016 г.
Храбрец*
Ну наконец-то! Кто-то начал... Ждем теперь от Криштиану
09:53 11 декабря
баламошка
Не надо дисквалифицировать, а то резона признаваться не будет в симуляции. Получится, что если соврёшь, то от этого ещё и выгода будет.
22:01 10 декабря
shpasic
за честность можно всего пару матчей дисквы дать.
21:48 10 декабря