СМИ: Сильва может продолжить карьеру в Катаре

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва​ обдумывает предложение от одного из клубов чемпионата Катара.

По информации The Sun, 33-летний испанец может подписать двухлетний контракт на сумму в 12 миллионов фунтов, которые не будут облагаться налогом. Таким образом, зарплата Сильвы вырастет в два раза.

Источник из "Сити" заявил, что уход хавбека будет настоящим шоком, но на данный момент Сильва скорее уйдет, чем останется.

В свою очередь, "горожане" уже начали подыскивать замену испанцу. Одним из вариантов является полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс​. Трансфер 22-летнего бельгийца оценивается в 40 миллионов фунтов.

Давид Сильва выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года. За этот период он стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Кубка английской лиги.