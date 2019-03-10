СМИ: полузащитник "Фиорентины" Кьеза может перейти в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Фиорентины" Федерико Кьеза может продолжить карьеру в "Тоттенхэме". Для лондонского клуба трансфер итальянца стал приоритетной целью.

Как сообщает The Sun, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино считает, что 21-летний Кьеза привнесет "магию" в его команду.

Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 50 миллионов евро. "Фиорентина" хочет выручить с продажи игрока не менее 70 миллионов.

Ранее игроком интересовались "Ювентус", "Милан", "Наполи", "Интер" и "ПСЖ".

В этом сезоне Федерико Кьеза провел за итальянский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.