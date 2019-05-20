СМИ: "МЮ" рассчитывает продлить контракт с Матой

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с полузащитником Хуаном Матой. Как утверждает ESPN, "красные дьяволы" уже сделали соответствующее предложение 31-летнему испанцу.

Контракт Маты с "МЮ" истекает 30 июня. На игрока претендуют клубы из Испании и Италии. Мата выступает за "красных дьяволов" с 2014 года. В составе манкунианцев он выигрывал Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.

В текущем сезоне Мата провел 32 матча за "МЮ", забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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