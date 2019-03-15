СМИ: "Манчестер Сити" могут запретить регистрацию новичков до лета 2020 года

"Манчестер Сити" может получить запрет на регистрацию новичков на два ближайших трансферных окна. Как сообщает Daily Mail, УЕФА может наказать "горожан" за нарушение правил при оформлении трансферов несовершеннолетних игроков. Решение будет принято в ближайшие дни.

Если информация британских СМИ подтвердится, то "Манчестер Сити" не сможет регистрировать новичков ближайшим летом и зимой 2020 года. Также в отношении клуба ведется расследование о нарушениях финансового fair-play. За это "Манчестер Сити" может быть даже отстранен от участия в Лиге чемпионов.

Ранее запрет на трансферы на два окна был наложен в отношении "Челси" также за нарушение сделок по несовершеннолетним.