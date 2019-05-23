СМИ: "Лестер" проявляет интерес к Роббену

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен может вернуться в Англию.

35-летний голландец по окончании сезона покинет мюнхенский клуб и может присоединиться к новому клубу в статусе свободного агента.

Как утверждает Daily Mail, одним из фаворитов в борьбе за Роббена является "Лестер"​. Сам хавбек ранее заявил, что он рассматривает такой вариант продолжения карьеры, но ему нужно посоветоваться с семьей.

Роббен уже играл в чемпионате Англии – с 2004 по 2007 гг. голландец выступал за "Челси"​, в составе которого стал двукратным чемпионом страны.