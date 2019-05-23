СМИ: "Лестер" проявляет интерес к Роббену

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен может вернуться в Англию.
35-летний голландец по окончании сезона покинет мюнхенский клуб и может присоединиться к новому клубу в статусе свободного агента.
Как утверждает Daily Mail, одним из фаворитов в борьбе за Роббена является "Лестер". Сам хавбек ранее заявил, что он рассматривает такой вариант продолжения карьеры, но ему нужно посоветоваться с семьей.
Роббен уже играл в чемпионате Англии – с 2004 по 2007 гг. голландец выступал за "Челси", в составе которого стал двукратным чемпионом страны.
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