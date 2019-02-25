СМИ: Леннон или Эллардайс могут возглавить "Лестер" до конца сезона

И.о. главного тренера "Лестера" могут стать Нил Леннон либо Сэм Эллардайс. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, оба тренера заинтересованы в работе с командой до конца нынешнего сезона, если им поступит предложение. 47-летний Нил Леннон выступал за "Лестер" в качестве игрока. Ранее он покинул пост главного тренера шотландского "Хиберниана". Последним клубом 64-летнего Эллардайса был "Эвертон", который он покинул в мае 2018 года.

Также указано, что на пост главного тренера со следующего сезона "Лестер" может пригласить Рафаэля Бенитеса, Роберто Мартинеса или Брендана Роджерса, но сейчас все эти тренеры работают в других клубах.

Ранее с поста главного тренера был уволен Клод Пюэль. По данным источника, игроки "Лестера" чувствуют свою вину перед французским специалистом и считают, что подвели его.

"Лестер" занимает 12-е место в премьер-лиги, имея 32 очка в 27 играх. В последнем матче команда уступила "Кристал Пэлас" (1:4). До назначения нового тренера с командой работают Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

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