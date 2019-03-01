СМИ: "Челси" обсуждает с Азаром новый контракт

Руководство "Челси" приступило к переговорам с полузащитником Эденом Азаром о продлении контракта, сообщает Le 10 Sport. Лондонцы хотят удержать бельгийца, на которого претендует "Реал".

Действующий контракт Азара с "Челси" истекает летом 2020 года. Ранее появлялась информация, что не только "Реал" хочет заполучить игрока, но и сам футболист не против перебраться в Мадрид. При этом "Реал" свое предложение "Челси" пока не направлял. Лондонцы же готовы значительно улучшить условия контракта Азара, особенно в контексте того, что до лета 2020 года не смогут регистрировать новичков из-за запрета ФИФА, наложенного за нарушения в работе с несовершеннолетними игроками.