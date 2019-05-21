21:52 | Футбол — Англия

СМИ: Чех станет спортивным директором "Челси"

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Голкипер "Арсенала" Петр Чех этим летом займет должность спортивного директора "Челси", утверждает Sky Sports. Ранее 37-летний чех сообщил о завершении карьеры игрока по окончании текущего сезона.

Напомним, Чех выступал за "Челси" с 2005 по 2015 год. В составе "синих" он четыре раза становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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