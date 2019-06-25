Баллак может войти в тренерский штаб Лэмпарда в "Челси"

Бывший полузащитник "Баварии" и сборной Германии Михаэль Баллак может вернуться в "Челси".
По информации Sky Germany, 42-летний немец может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, который в ближайшее время возглавит лондонский клуб.
В данный момент Баллак прохожит обучение на тренерскую лицензию категории UEFA B, которая позволит ему работать в качестве помощника главного тренера профессионального клуба.
Михаэль Баллак выступал за "Челси" с 2006 по 2010 гг.
"Дерби Каунти" разрешил "Челси" вести переговоры с Лэмпардом
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