Баллак может войти в тренерский штаб Лэмпарда в "Челси"

Бывший полузащитник "Баварии" и сборной Германии Михаэль Баллак может вернуться в "Челси".

По информации Sky Germany, 42-летний немец может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, который в ближайшее время возглавит лондонский клуб.

В данный момент Баллак прохожит обучение на тренерскую лицензию категории UEFA B, которая позволит ему работать в качестве помощника главного тренера профессионального клуба.

Михаэль Баллак выступал за "Челси" ​с 2006 по 2010 гг.

"Дерби Каунти" разрешил "Челси" вести переговоры с Лэмпардом