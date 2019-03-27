СМИ: "Арсенал" хочет расстаться с Езилом и Мхитаряном

"Арсенал" намерен расстаться с полузащитниками Месутом Езилом и Генрихом Мхитаряном в летнее трансферное окно. Как утверждает The Daily Mirror, в том, чтобы эти игроки покинули клуб, лично заинтересован главный тренер "канониров" Унаи Эмери.

Причиной послужила высокая заработная плата обоих футболистов: "Арсенал" хочет потратить деньги на приобретение других игроков. Контракт 30-летнего Езила с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2021 года, 30-летнего Мхитаряна - также до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Езил провел 25 матчей за "Арсенал", забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Мхитарян принял участие в 28 встречах, отметившись 6 забитыми мячами и 6 голевыми пасами.

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