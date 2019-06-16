СМИ: Абрамович выполнил условие Лэмпарда для работы в "Челси"

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард согласился возглавить "Челси", но с одним условием, информирует Daily Mail. Бывший хавбек "синих" потребовал от владельца клуба Романа Абрамовича не менее двух лет работы во главе команды. Российский бизнесмен дал такое обещание в личном разговоре.

Отмечается, что 40-летний специалист будет назначен на пост глпвного тренера "Челси" в ближайшее время. Он сменит Маурицио Сарри, который может уйти в "Ювентус".

Ранее сообщалось, что "Дерби" готов отпустить Лэмпарда в лондонский клуб в обмен на денежную компенсацию в размере четырех миллионов фунтов.