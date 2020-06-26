Пражская «Славия» поздравила «Ливерпуль» с завоеванием чемпионского титула. «Красные» выиграли чемпионат после 30-летнего перерыва. Также им впервые удалось выиграть английскую премьер-лигу — ранее они побеждали в старом первом дивизионе.

«Поздравляем, чемпионы! — говорится в сообщении. — Отличная неделя, чтобы обеспечить себе титул. Кстати, мы ждали (победы в чемпионате — Прим. «СЭ») 49 лет с 1947 по 1996 год, поэтому нам знакомо это чувство».

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии сезона-2019/20 после матча 31-го тура между «Челси» и «Манчестер Сити» (2:1). Гости проиграли и уже не смогут догнать команду Юргена Клоппа по очкам.

До конца сезона осталось сыграть семь туров, причем ближайший матч уже в статусе чемпиона «Ливерпуль» проведет как раз против «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» впервые выиграл чемпионат после учреждения премьер-лиги. Предыдущий раз «красные» взяли трофей 30 лет назад, в 1990 году. Всего на их счету 19 чемпионских титулов, больше только у «Манчестер Юнайтед» (20).