Sky Sports: Стив Брюс покинет "Шеффилд" и возглавит "Ньюкасл"

Англичанин Стив Брюс в ближайшее время покинет пост главного тренера "Шеффилд Уэнсдей", утверждает Sky Sports. Ранее сообщалось, что специалист ведет переговоры с "Ньюкаслом".

58-летний Брюс возглавил "Шеффилд" в январе по ходу прошлого сезона и помог команде занять 12-е место в чемпионшипе.

Должность главного тренера "Ньюкасла" остается вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом. Испанский специалист не договорился о продлении соглашения и возглавил китайский "Далянь Ифан".

Ранее Брюс работал с принципиальным соперником "Ньюкасла" – "Сандерлендом".

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