Sky Sports: Анчелотти будет назначен главным тренером «Эвертона» до выходных

Карло Анчелотти будет назначен новым главным тренером «Эвертона». О назначении 60-летнего специалиста будет объявлено до предстоящих выходных, утверждает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что Анчелотти расторгнет контракт со своим прежним клубом — «Наполи».

После этого он подпишет соглашение с «ирисками» до 2022 года. Зарплата Анчелотти составит 4,5 миллиона евро за сезон.