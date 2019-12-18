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Sky Sports: Анчелотти будет назначен главным тренером «Эвертона» до выходных

20:47
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Карло Анчелотти будет назначен новым главным тренером «Эвертона». О назначении 60-летнего специалиста будет объявлено до предстоящих выходных, утверждает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что Анчелотти расторгнет контракт со своим прежним клубом — «Наполи».

После этого он подпишет соглашение с «ирисками» до 2022 года. Зарплата Анчелотти составит 4,5 миллиона евро за сезон.

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