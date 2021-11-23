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Скоулз: «Тренерский штаб Сульшера должен был уйти вместе с ним, они тоже подвели клуб»

21:58
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал увольнение Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

«Мне было бы стыдно, будь я членом этого тренерского штаба. Учитывая то, что случилось с Уле, все они должны были уйти, — приводит слова Скоулза Manchester Evening News. — Неважно, должны их были уволить или же они должны были уйти по собственной воле. Все они были частью команды Сульшера. Уле доверял им подготовку команды каждую неделю, и они подвели клуб и игроков ровно столько же, сколько и сам Сульшер».

Сульшер был уволен в воскресенье, 21 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» был назначен его ассистент Майкл Кэррик. Тренеры Киран Маккена и Майк Фелан также остались в команде.

«Юнайтед» занимает восьмое место в таблице АПЛ, набрав 17 очков в 12 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/paul-scholes-manchester-united-embarrassed-22254165

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