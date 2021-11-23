«Манчестер Юнайтед» провел предварительные переговоры с Вальверде

«Манчестер Юнайтед» провел предварительные переговоры с Эрнесто Вальверде. Испанский специалист является одним из претендентов на пост главного тренера команды, сообщает The Guardian.

Вальверде руководил «Барселоной» с мая 2017 года по январь 2020-го, дважды выиграв за это время чемпионат Испании и один раз Кубок Испании.

Напомним, 21 ноября норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».