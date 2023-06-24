Сигурдссон: «В 19 лет я перешел в ЦСКА. Я забивал «Роме» и «Реалу» и считал себя лучшим игроком в мире!»

Новичок «Блэкберна» Арнор Сигурдссон рассказал о периоде выступлений за ЦСКА.

24-летний исландец вновь приостановил контракт с московским клубом. За «Блэкберн» хавбек будет выступать до окончания сезона-2023/24.

«Мне было всего 19, когда я перешел в ЦСКА, — цитирует пресс-служба английского клуба Сигурдссона. - Я забивал «Роме» и «Реалу» и считал себя лучшим игроком в мире! Я никогда не забуду игру на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала», забитый гол и результативную передачу. Это была мечта. Мне всего 24 года, и у меня уже есть большой опыт как на поле, так и за его пределами. Я прошел через взлеты и падения и вырос».

Летом 2022 года Сигурдссон воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с ЦСКА, в сезоне-2022/23 он выступал за «Норрчепинг». На счету хавбека 9 голов в 15 матчах чемпионата Швеции-2023. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость исландца в 3,5 миллиона евро. Контракт игрока с ЦСКА действует до конца июня 2024 года.