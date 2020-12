«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд чемпионатов Англии

«Шеффилд Юнайтед» показал лучший старт в истории чемпионатов Англии, набрав одно очко после 13-и матчей, сообщает OptaJoe.

«Клинки» единственный раз сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1), проиграв в остальных 12 играх.

На данный момент команда занимает последнее место в АПЛ.

