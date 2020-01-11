«Шеффилд Юнайтед» переиграл «Вест Хэм»

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле выиграл у «Вест Хэма» в матче 22-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный гол забил нападающий Оливер Макберни.

В конце встречи гостям удалось сравнять счет, но взятие ворот отменили после просмотра повтора.

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22-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:0 (0:0)

Гол: Макберни, 53.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем (Бешич, 70), Макголдрик (Муссе, 59), Макберни (Шарп, 84).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски (Мартин, 15), Сабалета, Огбонна, Масуаку (Снодграсс, 69), Крессуэлл, Бальбуэна, Нобл, Лансини (Пабло Форнальс, 84), Райс, Алле, Фелипе Андерсон.

Предупреждение: Бешич, 86.

Судья: Беннетт.

10 января. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».