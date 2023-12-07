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Сегодня, 00:31

«Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед»

Руслан Минаев
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Игроки «Ливерпуля» празднуют гол.
Фото Reuters

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд» в матче 15-го тура АПЛ — 2:0.

У мерсисайдцев гол на 37-й минуте забил Вирджил ван Дейк. В добавленное время точку в матче поставил Доминик Собослаи.

«Ливерпуль» не проигрывает в 8-м матче чемпионата подряд — 5 побед и 3 ничьих. Команда Юргена Клоппа набрала 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

«Шеффилд» провел первый матч под руководством нового главного тренера Криса Уайлдера. Команда с 5 очками замыкает таблицу АПЛ (20-е место).

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 22:30. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
0:2
Ливерпуль

«Фулхэм» разгромил дома «Ноттингем Форест» со счетом 5:0. По дублю оформили Алекс Ивоби и Рауль Хименес.

«Фулхэм» набрал 18 очков и занимает 12-е место в таблице АПЛ. «Ноттингем» с 13 очками — на 16-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 22:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
5:0
Ноттингем Форест

«Борнмут» на выезде был сильнее «Кристал Пэлас» — 2:0. У гостей голы забивали Маркос Сенеси и Киффер Мур.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 22:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
0:2
Борнмут

«Брайтон» дома обыграл «Брентфорд» — 2:1.

У хозяев голы забивали Паскаль Гросс и Джек Хиншелвуд. У гостей отличился Брайан Мбемо.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 22:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:1
Брентфорд

Источник: Таблица АПЛ
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
ФК Фулхэм
ФК Шеффилд Юнайтед
0
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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Палмер сравнял счет в концовке первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 15 10 4 1 34-14 34
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 Брайтон 15 7 4 4 32-27 25
8
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 15 5 4 6 23-21 19
12
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
13
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
14
 Кр. Пэлас 15 4 4 7 14-21 16
15
 Борнмут 15 4 4 7 18-30 16
16
 Нот. Форест 15 3 4 8 16-27 13
17
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 15 1 2 12 11-41 5
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5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 1 : 0
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 3 : 4
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 2 : 1
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 5 : 0
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 0 : 2
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 0 : 2
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
6.12 23:15
МЮ – Челси
 - : -
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Кристиан Ромеро

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Тоттенхэм Хотспур

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