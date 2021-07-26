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Шакири хочет продолжить карьеру в «Лацио»

12:51
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Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири хочет продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Я сообщил руководству «Ливерпуля», что готов к новому вызову. Они приняли мое решение и рассмотрят вопрос о моей продаже. «Ливерпуль» не будет меня останавливать этим летом. Я бы хотел вернуться в Италию и поиграть за «Лацио», — цитирует Шакири Corriere dello Sport.

Швейцарец выступает в «Ливерпуле» с 2018 года. В прошлом розыгрыше он провел 14 матчей. Его контракт с клубом рассчитан на два ассиста.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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