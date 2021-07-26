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Тухель похвалил игроков «Челси» перед стартом АПЛ

11:42
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о подготовке команды к старту сезона-2021/22 и возвращении арендованных игроков.

«Это было ново и любопытно, потому что некоторые футболисты хотят больше игрового времени. Другие хотели остаться в клубах, которые их арендовали.

«Челси» — это позитивный и трудолюбивый коллектив, полный желания учиться, готовый к работе и жаждущий побед. Мне приятно быть их тренером», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».

11 августа «Челси» сыграет с «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА.

Дополнительная информация:

https://chelseablues.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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